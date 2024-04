SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina trollis venelasi, et rünnakuid naftatehastele aitavad neil läbi viia Venemaalt värvatud agendid

Vastupidises suunas mõjutustegevuseks võib pidada Ukraina presidendi avaldust, et Venemaa on 1. juuniks valmis mobiliseerima täiendavad 300 000 sõdurit. Ukraina president ei väida otse, et mobilisatsioon sel ajal täpselt toimub, aga et Venemaa loob selle läbiviimiseks eeldusi.