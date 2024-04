ARVUSTUS | „Miljard aastat enne maailmalõppu“ on liiga rahuliku pulsiga, et tuuma puudutada

Lavastus põhineb vendade Arkadi ja Boriss Strugatski samanimelisel ulmeromaanil, mis avaldati esimest korda 1977. aastal. Strugatskeid peetakse olulisteks vene ulmekirjanduse reformaatoriteks. Nende sulest on muu hulgas ilmunud 1970. aastal „Hukkunud alpinisti hotell“, mille põhjal valminud samanimeline linateos kroonib Eesti pea olematut ulmekino. Teose „Miljard aastat enne maailmalõppu“ on varem aluseks võtnud Tapio Suominen, kelle käe all linastus 1986. aastal samanimeline film, ja Aleksandr Sokurov, kelle 1988. aasta film „Days of Eclipse“ on saanud sellest osaliselt ainest. Nüüd on raamatule küüned taha saanud üldiselt režii ridadest tuntud Tormi Torop, kes on ühendanud teatri ja filmi ning toonud kokku mõlema valdkonna professionaalid.