Mitte_Tallinn: Keskerakond seadis aastate jooksul sisse süsteemi, mis tõrjus oma halva maine tõttu tänapäevaseid töötajaid

Kurb oli lugeda, et uuringu järgi ei toeta 72% muust rahvusest linnaelanikest Kõlvarti umbusaldamist. Nii suure osa linnaelanike ükskõiksus ausa valitsemise vastu peaks meid kõiki hirmutama. Ka keskerakondlasi, kes tahavad elada paremas linnas. Olen kindel, et see suur protsent linnavõimu enda aastatepikkuse töö tulemus eri rahvuste erinevates infoväljades hoidmisel.