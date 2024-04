SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina korraldas Morozovski lennuväljale ulatusliku droonirünnaku

Praeguses sõja faasis on Venemaa trumbiks kujunenud liugpommid. Et neid visatakse rindejoonest küllaltki kaugel, on Ukrainal keeruline neid maha võtta, eriti peale seda, kui nende kaks Patrioti laskeseadet said tabamuse. Aga peale selle on Patrioti süsteemide raketid kallid ja Ukraina armeel neid palju varus ei ole. Kui õhus pole võimalik Su-34 lennukeid tabada, siis on võimalik sihikule võtta lennuväljad, kus need lennukid rünnakute vahepeal seisavad. Kuna Ukraina liitlased ei luba kasutada Venemaa territooriumil asuvate objektide ründamiseks nende antud relvastust, siis on Ukraina jaoks ainuke variant Ukrainas kokkupandud droonid.