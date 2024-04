KOLUMN | Andrus Tuisk: kui tulevikus näed suitsetavat narkojoobes tüüpi, võid kindel olla, et tegu on inimese, mitte robotiga

Nüüd näib, et me oleme liikumas üleminekuaega. Nii nagu on suhteline igasugune fakt tänapäevases tõejärgses maailmas, nii võivad hakata minetama oma negatiivset vektorit ka pahed.

Sellise mõttelõngani jõudsin vaadates videot, milles demonstreeriti humanoidrobotite arendamise uut verstaposti. Robootikafirma Figure AI robot ja Chat GPT on nüüdseks paaritatud. Liit mida ju võiski oodata. Tulemuseks on see robot, mida me kõik endale ette kujutame, kui öelda “robot”. Robot mida (keda?) me oleme näinud ulmefilmides, mille tegudest unistanud raamatutes. Just sellise roboti esimest võsu näidati tolles videos. Ehk siis metallist kolakas, kes saab aru, mida talle räägitakse, vastab ja teeb seda, mida kästakse. Olles inimesekujuline. Veel ei näe ta välja täpselt nagu inimene, aga kaugel enam seegi aeg on. Inimesele omaseid tegevusi ta juba teeb. Tulevik on kohal.