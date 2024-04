Kuldsed pisarad ja tardunud liigutused. Staarfotograaf Elizaveta Porodina vilkad kontrastid udupeenes fotounelmas

Kas sa ei arva, et sinu edu on tõestus, et sinu töö meeldib paljudele?

Ma ei näe seda nii. Ma ei ole kindel, et sõna „meeldib“ on selles kontekstis oluline, et see on kõige olulisem kategooria. See kategooria võib olla üles ehitatud just nendele tänapäeva algoritmidele, „meeldib“ ja „ei meeldi“. Ma töötan, ma töötan palju, panen oma tööd arutlemiseks avalikult välja ja inimesed leiavad, et see kõnetab, et see on huvitav. Nad näevad selles ainest, mis võib saada põhjuseks aruteluks iseendaga ja teiste inimestega. Minu töö on lugu, mida ma jutustan üle aastate, ja inimesed tunnevad ära selle loo elemente, et see pole lihtsalt novell, vaid võib-olla terve saaga. See tähendab, et minust endast on saanud see lugu, mida inimesed jälgivad. Paljud inimesed on mulle öelnud, et nad on minu tööga kursis alates 2014. aastast, see on väga lahe. Ma täidan anumad sisuga, tähendusega, annan inimestele piisavalt emotsioone, et nad tahaksid arutleda, midagi näha, ennast peegeldada ja kaasa lüüa.