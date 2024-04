Toomas Uibo: oleme ju ennegi hüpanud tiigrina end maailma tippu, aga majanduse käimatõmbamine ei toimi nupuvajutusega

„Ettevõtjad on sipelnud aastaid kroonilises spetsialistide puuduses, paljud on endiselt Eestis vaid patriotismist, kuid poliitilisel tasandil pole olnud siiani julgust midagi põhjapanevat ette võtta, et seda muret lahendada.“

Eestit on tabanud vinduv majanduslangus ning taastumine on võtnud arvatust palju pikema aja. Veelgi enam, Eesti majanduslangus on olnud Euroopa sügavaim. Neljapäeval tutvustas rahandusministeerium kevadist majandusprognoosi ning kuigi tänavu oleme veel miinuses, siis järgmisel aastal on oodata 3,3% kasvu. Ometi ei ole see sõnum, mis paneks käsi rõõmust kokku lööma. On päevselge, et Eesti majandus vajab peenhäälestuse ja teistele lootmise asemel selget, ambitsioonikat plaani.