Tiit Made: olen kuulnud, et Tallinna ametnikkond on üüratult suur. Sealt saab arvatavasti miljoneid kokku hoida

Kõlas argument, et eelarvega on kõik korras, sest võeti või võetakse laenu. Oli vist laenunumber 120 miljonit eurot. Kõlvart säras, et see on kõigest 34% lubatud laenukoormusest, jättes ütlemata, milleks seda kasutada kavatseti. Või kui ütles, et investeeringuteks, siis missugusteks. Ajakirjanik ei tahtnud täpsustada. Kõlvart säras edasi, et teistel, eriti Tartul on rohkem. Olgu öeldud, et asjaolu, et Tartul või Kapa-Kohilal on laenukoormus suurem, ei aita Tallinna mitte kuidagi.