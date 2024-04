KULTUURIBIIT | Muusik Reti Niimanni playlist

Michael Jackson on olnud väiksest saadik minu absoluutne iidol, nii muusikas, tantsus kui ka lihtsalt lavalise oleku poolest. Kõik tema albumid on mulle ilmselt pähe kulunud ja kui tööga peaks tulevikus halvasti minema, siis saan ilmselt kuskile baari nurka minna seisma ja laulda käsu peale nagu MJ spetsiifiline Jukebox. See lugu tema esimeselt sooloalbumilt on kindlasti üks parimaid hea tuju laule.

„Get On the Floor“ Michael Jackson

Jamiroquai on olnud minul Spotify-s enimkuulatud artist juba kolm või neli aastat. See tuleneb ka lapsepõlvest, olen tänulik, et vanemad on mind kasvatanud sellise imelise muusika saatel. See lugu jäi mulle kõrvu mõned aastad tagasi ja ma pole siiani sellest üle saanud, kui lahe ja vinge see on. On mind palju inspireerinud!

„Something Got Me Started“ Simply Red

Mäletan, kui kuulsin esimest korda seda lugu ning hakkasin rohkem süvenema Motowni ja soul-muusika sugemetesse. Mind rabas nende naiste võimekus tõeliselt souliselt laulda. Sellest hetkest saadik sain ma aru, et SOUL-muusika ongi see, kuhu ka mina tahan sobituda ja kus soovin muusikaliselt eksisteerida. See lugu saadab mind ilmselt igavesti!

„Now That I Know“ The Emotions

Reti debüütsingel ilmus 2021. aasta veebruaris pealkirjaga „Tell Me“. Teine singel „Bubblegum“ järgnes juba sama aasta märtsis ning kolmas – „Fly With Me“ kuulutati Raadio 2 Nädala Demoks. Praeguseks on lauljatarilt ilmunud viis singlit.

Samara Joy on mind täielikult oma hääle ja stiilsusega ära võlunud. Ma ei suuda uskuda, kuidas nii noorest inimesest selline küpsus välja voolab. See on niivõrd eriline! See lugu spetsiifiliselt on üks ilusamaid armastuslaule minu meelest, eriti sellise seadega. Sealt kohe lendab välja armastuse julgust ja rõõmu ja tugevust!

„Love`s Train“ Silk Sonic

Terve Silk Sonicu album on n-ö no skip (ilma ühtegi lugu vahele jätmata - toim) album. See cover-lugu on aga võitnud mu südame. Alati, kui koos vennaga autos sõidame ja see lugu kõlab, siis tantsime kaasa kõiki nende live-versiooni liigutusi ja laulame oma kõrid sodiks! Ja palju jõudu kõigile nendele, kes meie läheduses peaks olema sellel hetkel, sest võib tekkida kõrvakahjustusi!

„Two Apples“ Sofia Rubina

Minu jaoks on Sofia Rubina vaieldamatult Eesti parim vokalist. Ta on kõige suurem eeskuju mulle! Ei unusta kunagi seda, kui käisin ühel ta kontserdil ja oma sõbrannaga ainukestena lava ette tantsima läksime. Siis hakkas kõlama „Two Apples“ ja ma laulsin kõiki sõnu kaasa, mille peale pärast kontserti Sofia tuli ja kallistas mind ja ütles, kui rõõmus ta oli seda nähes. Ma ei unusta seda kunagi! Selline siiras inimene soovin mina ka artistina olla! Rääkimata sellest, et ka see on üks mu lemmikuid heatuju laule!

„ghostin“ Ariana Grande

Kuidagi on läinud nii, et ma väga ei kuula pop-muusikat. Paratamatult on aga Ariana Grande sööbinud mu südamesse oma hääle ja sõnadega. Pop-muusika ei liiguta mind, kui see on väga puhas ja lihvitud, aga tema suudab mind panna tundma tundeid, mida ma ei teadnud, et on võimalik isegi tunda. Ja eriti seda just selle looga!

„What`s the Use?“ Mac Miller

Pole isegi sõnu selle loo jaoks! Tõeline meistriteos! Bassiliin, sõnad, tervik! Süda hakkab loo rütmis põksuma ja ükski kehaosa ei suuda paigal püsida seda kuulates.

„Until You Come Back to Me ( That`s What I`m Gonna Do)“ Aretha Franklin (with The Royal Philharmonic Orchestra)

Ilmselt on nüüdseks välja koorunud tõsiasi, et ma armastan armastuslaule! Ja selline ma kord juba olen. See lugu on täis lootust ja ilu, mida ma sooviks ise kunagi suuta panna muusikasse! Aretha vokalistina on mulle olnud väikesest saadik suureks suureks eeskujuks, tema oskus kasutada oma häält instrumendina ja edastada loo emotsiooni mitte läbi sõnade vaid just läbi oma vokaali, on midagi, mida ma soovin ise omandada!

Väga kuri on soovida valida ainult 10 lugu, sest ma sooviks veel rohkem siia lisada. Mind puudutavad ja liigutavad väga paljud lood ja elu jooksul on neid kogunenud eri žanritest väga palju.