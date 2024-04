Vaadates seda, mis toimub Tallinna võimukõnelustega seoses, jääb kohati mulje, justkui oleks mindud mitte pealinna elu paremaks looma, vaid sõtta Eestis elavate venelaste vastu. Retoorika on selline ning on oht, et tasahilju järgnevad sellele ka reaalsed sammud.