NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: „pühale sõjale“ kutsuv Vene õigeusu kirik kannab endas kõige ehedamaid putinlikke väärtusi

Kuigi lootus USA abipaketile ei ole veel lõplikult kadunud, jätkub venitamine ning juba on kuulda ka varasemast suuremat toetust Eesti mõttele, et NATO riigid peaksid eraldama 0.25% SKT-st Ukraina kaitse toetuseks. Kollektiivselt moodustaks see üle 100 miljoni euro ehk rohkem kui Venemaa kulutab sõjale aastas. NATO investeeringute puhul oleks muidugi tegemist ka mitte ainult raha, vaid uuema tehnoloogia ning hoopis teise kvaliteediga.