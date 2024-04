„Kaua“ on suhteline mõiste. Täiemahuline sõda Ukrainas on kestnud üle kahe aasta, kuid näib, et see on kestnud oluliselt pikemalt. Euroopa Liit vastas Venemaa agressioonile sanktsioonidega, mis piiravad kaubavahetust ja keelavad Vene turistidel Eestisse reisida.