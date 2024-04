TULEVIKU EUROOPA | Kersti Kaljulaid: euroliit teeb uskumatuid asju, mille kohta varem hüütuks üksmeelne „Ei!“

Kas aga pole see mitte demokraatia põhiolemus? Minu jaoks on. Ja sellepärast on Euroopa Liit minu arvates maailma puhtaim toimiva demokraatia mudel. Selle alus on Euroopa Liidu leping, millega eelkõige suuremad riigid loobuvad osaliselt oma jõul põhinevast võimust väiksemate liikmesriikide kasuks.