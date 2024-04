SÕJARAPORT | Teet Kalmus: kasutades ära Energodari droonirünnakuid, ähvardab Venemaa taas tuumakatastroofiga

Eelmisel nädalal põhjustas omajagu kõneainet Ukraina droonide rünnak kolme Venemaa sõjaväelennuvälja vastu. Kuigi lennuvälja piirkondadest tehtud videotest saab järeldada, et osa plahvatusi toimus lennuväljade territooriumil, siis rünnakute edukust on keeruline hinnata, sest Venemaa poolelt on nende rünnakute osas täielik vaikus, ka kõigis z-kanalites. Jääb järgi Ukraina poole info, mille osas on ka keeruline hinnata, kuivõrd need andmed tõele vastavad.