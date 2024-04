REPLIIK | Lauri Leesi: mis ühiskatsed? Iga kool valigu endale 10. klassi õpilased ise välja. Ja ongi asi ants

Ühiskatsed, riigieksamid, ümarlauad, kujundav hindamine, arenguvestlused, mida tuleb läbi viia ka brijantsete õpilastega ja muu selline jura, on väljaspool minu pedagoogilist kreedot. Iga kool valigu endale 10. klassi õpilased ise välja. Ja ongi asi ants. Selleks ei pea ootama salajasi materjale Ülemiste linnaosa katakombide „uuskristlastelt“. Esiteks on riigile nii tunduvalt odavam, mis aga peamine - õpetajad saaksid tegeleda oma põhitegevusega ning koolid täita seda funktsiooni, milleks nad loodud on.