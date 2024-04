Kersti Kaljulaid: igaühele peab jääma privaatne ruum, kus uskuda, mida inimene ise soovib

Lõhestamise üheks aluseks peab ta teadusliku maailmakäsitluse mõju nõrgenemist. „Ühel hetkel tekkis olukord, kus saadaolev informatsioon paljunes tohutu kiirusega ja me võime ilmselt täna väita, et valdav enamus sellest on kontrollimata. See ohustab kõiki ühiskondi, kes osalevad globaalses internetis. Kõige suurem väljakutse on see, kuidas viia teaduslik mõtteviis võimalikult paljude inimesteni. Ja see küsimus tuleb esitada noortele ja lastele, sest see on nende maailm, kus nad elama hakkavad ja ma arvan, et seal kuskil on ka see vastus olemas. Inimkond on alati iseenda loodud probleemidele kangelaslikult lahenduse leidnud.“

Samal ajal peab igaühele jääma ka privaatne ruum, kus uskuda, mida inimene ise soovib. „Usuküsimused on need kohad, kus ma arvan, et ühiskonnale on tervikuna kasulik, kui me suudame selliseid asjad jätta inimeste privaatsfääri. Et ma tean sellest, aga meil on palju muid ühisosi, kus me saame tegelikult ikkagi toimetada.“

Esimene samm on igaühe enda sees

Suurema üksteisemõistmise saavutamiseks saab igaüks ise astuda esimese sammu, otsides teadlikult ühisosa. „Mina näiteks tegelen sellega täitsa teadlikult. Kui kõnelevad inimesed, kes, ütleme, minu seisukohti ei väärtusta, siis ma püüan just nende seisukohtadest leida seda kümmet-kahtekümmet, aga tihti ka kaheksatkümmet protsenti, millega ma nõus olen,“ jagab Kersti Kaljulaid oma kogemust.

„Ma arvan, et igaüks saab ennast ise harjutada. Kui keegi ütleb näiteks, et siin on probleem ja siin on minu lahendus, siis kas sa vähemalt selle probleemipüstitusega, et see on päriselt mure, oled nõus? Kas selles lahenduses on midagi, millega sina ka nõus oled või on sul pakkuda odavamat, efektiivsemat alternatiivi? See on tegelikult probleemi tükeldamine hallatavateks jupikesteks, kus me saame jõuda sellele ühisele seisukohale.“