Murekoormat vähendab see, et majandusnäitajate järgi võiksime aasta teises pooles näha majanduse kasvule pöördumist, kui peaksid paranema nii välisnõudlus kui ka majapidamiste tarbimisvõimalused. Järgmisel aastal võiksime näha juba 3,3 protsendilist majanduskasvu.

Lootustandev on ka see, et hinnatõusu tipp on nüüdseks läbitud ning keskmise palga kasv ületab sel aastal hinnatõusu pea kaks korda. Tõsi, statistikaameti kuises võrdluses nägime märtsis 0,4 protsendilist hinnatõusu, mida vedas mobiilsidepakettide hüppeline, 13 protsendine kallinemine, kuid aastases võrdluses inflatsioon siiski alanes ning prognooside järgi see jätkub. Inflatsiooni kiiremat taandumist aeglustavad mõnevõrra ka maksumeetmed, kuid kogu süüd selle kaela määrida on üldistav ja väär.