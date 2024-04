VENE PILK | Olga Štraube: Vassiljev langetas valiku. Spordifännidel võib aga väga pikk vimm olla

On lihtsalt hoomamatu, kuidas täiemahulise sõja kolmandal aastal on võimalik sel viisil arutleda – justkui poleks kogu maailm näinud, mida saatis väikeses Butšas või väikses Izjumis korda Vene armee, hävitades sadu kohalikke elanikke ning piinates neid. Kuidas see sai Vassiljevist mööda minna? Kas teda uudised ei huvita või eelistas ta silmad sulgeda, salates toimunut kõikide patsifistide ettekäändega, et „mind poliitika ei huvita“?