Lauri Läänemets: Reinsalu võib oma venitamisega ajaloolise võimaluse lähipäevadel Keskerakonnale tagasi mängida

See, millega Isamaa praegu tegeleb, on oht Eesti julgeolekule ja soov ebademokraatlikult oma võimu põlistada. Kuigi Tallinna linnavõimu moodustamiseks on läbirääkimised sisuliselt lõpuni jõudnud, võib Reinsalu oma venitamisega ajaloolise võimaluse lähipäevadel Keskerakonnale tagasi mängida.