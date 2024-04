Emajõe Suveteatri suvelavastuse peaosades jagelevad Avandi ja Sepp

Autor Martin McDonagh sünge, et mitte öelda lausa plahvatusohtliku huumoriga pikitud lugu kulgeb väikeses Leenane’i külas Iirimaa läänerannikul. Kaks venda, Valene ja Coleman on pärast isa surma oma trööstitus argipäevas. Vimm, rääkimata lood, kättemaks... Näib, et neil on lausa võimatu koos eksisteerida ning isegi jumalasulase, isa Welshi usk pole piisavalt tugev ja lepituspüüdlused küllalt viljakandvad, et vendadevaheline halastamatu võimuvõitlus, perekondliku armastuse-vihkamise iidne ja vankumatu tundeskaala ei päädiks verise tragöödiaga. Kas siiski...