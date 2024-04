Retroburger on jälle moes. Mis on lägaburksi fenomen?

Nehatu toidukioskis sai veel 2000ndatelgi ehtsat burksi. See pilt on tehtud küll mõnevõrra varem.

On inimesi, kes „vana head“ burgerit siiamaani palavalt armastavad. Samal ajal on neid, kes ütlevad, et kui hamburger 1990-ndatel meile jõudis, oli see uus ja läänelik ning seepärast jooksidki inimesed sellele tormi. Siis ei teatud ju, milline üks burger tegelikult olema peab. Tartus oli kaubamaja kõrval putka, kus sai lõigati pooleks ja siis uuesti pooleks, nende vahele pandi jäme keeduvorsti viil, kapsast ja kaste ning inimesed seisid järjekorras, et seda „hõrgutist“ süüa, meenutab kunagine tartlane.