Vadim Štepa: hämmastav, et Venemaa ikka veel ei süüdista Orenburgi üleujutuses Ukrainat

Üldse on tegemist tuntud Vene traditsiooniga, imestada regulaarselt loodusnähtuste üle. Ega keegi ei unustanud, et kevadeti tekivad üleujutused? Või võtame näiteks talve – ka see on Venemaale väga harjumuspärane aeg, milleks ametnikud valmistuvad kuid, ent lõpuks ikkagi „pole valmis“. Talvekülmad tulevad ootamatult ning osutuvad stiihiliseks loodusõnnetuseks, mille käigus külmuvad terved, linnad, sest vanad torud ütlevad üles.