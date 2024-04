JUHTKIRI | Peaministril on võimalik näidata, kuidas eelarveaugust väljatulek Eesti edulooks muuta

Järgmise aasta eelarvesse on vaja leida praeguste hinnangute järgi juurde 900 miljonit eurot. Ja mitte selleks, et eelarve oleks siis tasakaalus, vaid et ta mahuks kolmeprotsendilise defitsiidi piiresse – selle kirjutab meile ette Euroopa Liidu partnerite ees võetud kohustus. Ehk siis laenu võtta tuleb ilmselt juba püsikulude katteks paratamatult niikuinii.