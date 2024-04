„Stalini eest sõdisid, aga Ukraina eest võidelda ei taha!“ Vigastatud veteran räägib, miks Ukraina mehed sõdima ei lähe

Kui sõda algas, ei vajanud Kostjantõn mitte mingit rindekutset. Saksamaal ehitajana töötanud noormees naasis 2022. aastal Ukrainasse paar nädalat enne venelaste sissetungi. Ta aimas, et Venemaa alustab Ukraina vastu täiemahulist rünnakut, mistõttu tahtis oma riiki kaitsta. Selleks valmistus Kostjantõn kõvasti ja treenis, et saavutada paremat füüsilist vormi. „Mul olid Saksamaal korralik töökoht ja hea palk. Aga enne sõja puhkemist hakkas mind hinges rõhuma tunne, et pean koju minema. Ärkasin hommikuti üles ja läksin õhtuti magama mõttega, et mul on häbi, kui ma seda ei tee. Sellepärast läksin Ukrainasse tagasi. Jah, olen pärast seda palju üle elanud, aga vähemalt ei pea mul enda pärast häbi olema,“ meenutab ta.