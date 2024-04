Toomas Lepp: EFTA-del toimuv meenutab „Kes aias“ ringmängu

Meil on filmitegijad, rahastajad ja otsustajad ning nomineerijaid ja hindajad enam-vähem ühed samad tegelased. (EFTA statuut: žürii koosneb filmivaldkonna esindajatest.) Seda nii vertikaalis kui ka horisontaalis, nõnda et kildkondlikkus on tagatud ja omade ring määratud. Sestap tundub EFTA auhinnasõu (toimub reedel, üle kannab ETV) suletud süsteemina, kus nomineerimise määrab tihti mehaaniline „igaühelt midagi“, mis paratamatult tähendab lõivu kvaliteedi arvelt. EFTA-ga seotu meenutab „Kes aias“ ringmängu. Kes sees, see EFTA aias. Püüan siis aeda kaeda ja vaadata, millist ilu sealt leida on. Ehk leiame salaaiagi?