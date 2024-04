Toomas Jürgenstein: miks mitte, laiem Vene õigeusu kiriku uuenemine võiks alata Eestist

Avaldused, mis emakiriku juhi patriarh Kirilli juhtimisel on vastu võetud (olgu need siis kiriku või ühiskondliku kogu nimel), jätavad MPEÕK-le ja kirikuga seotud organisatsioonidele üsna piiratud manööverdamisruumi. Samas on vägagi loomulik, et Lääne-Euroopa kultuuriruumi kuuluv Eesti riik peab tähelepanelikult silmas organisatsiooni, mille emakiriku juht kõneleb läänemaailmavastasest pühast sõjast!