REPLIIK | Endine Tallinna linnapea: Venemaa kodanikelt tuleb hääleõigus ära võtta nii kiiresti kui võimalik

Demokraatia olemusest tulenevalt peavad valituks osutunud esindama valijate huve. Kõige hullem on see, et Venemaa kodanike KOV valimisõiguse mõju ulatub riigi tasandile. Ka seal ei saa kõiki otsuseid vastu võtta agressorriigi esindajaid solvamata, sest samade erakondade esindajad osalevad KOV valimistel Tallinnas. Ja täiesti arusaadavalt võivad häältesaagi huvides saada kahjustatud ka Eesti julgeolekuga seotud otsused.

Üks selge näide on eestikeelsele haridusele üleminek, kus juba riigi koalitsiooni moodustavad erakonnad - olles huvitatud oma toetajate säilimisest - räägivad ühte, aga tegelikkuses lohistavad teema vaikselt sahtlisse. Selliseid näiteid on veel palju.

Ei tohi minna selgelt oma huvides venemaalaste huve kaitsjate demagoogia ohvriks, et see ei ole Tallinna volikogu teema. Ei olegi. See on hoopis koalitsiooni moodustavate erakondade teema ja vastutus. Ja nad võivad protsessiga alustada kasvõi homme hommikul, kui tahavad tegeleda Eesti huvide kaitsmisega.