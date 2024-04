Siret Esko - naine, kes tikkis end kõrgmoemaailma

Sireti korter on laitmatult puhas, seda on ka ta ligi kümneruutmeetrine töötuba, mille ühest nurgast leiab valge riidekapi, kuhu on peitu pugenud esemeid varasematest kollektsioonidest, ja musta minimalistliku stange värske kollektsiooniga. Teises nurgas on valge madal kapp, millel ilutseb mõni lõpetamist ootav ese. Laual vaid flamingolill, pooleliolev töö ja lambike, mille all saab täppistööd nokitseda. Kui toolil istumisest läheb kael kangeks või jalad väsivad, kolib ta põrandale. Pehme hele vaip ei näita märkigi sellest, et Siret on seal kollektsioone valmistades veetnud tunde.