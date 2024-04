KOLUMN | Piret Tali: Barbie-filmi Ken võiks „Tulnuka“ Valdiselt mune laenata

Ilmselgelt on maailmas maskuliinsuse kriis, mis seisneb selles, et raske, oi kui raske, on olla moodsal ajal mees. Kas olla selline mees nagu Greta Gerwigi „Barbie” Ken (Ryan Gosling), kellele teatavasti juba vabrikust peale pole mune installeeritud ja kes on üks paljudest Kenidest?