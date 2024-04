Ääremaa vallajuht: riigi haridusotsustel on rängad tagajärjed. Külad jäävad tühjaks

Kohalikud ettevõtjad korraldavad üritusi, et oleks põhjust leida tee Peipsi äärde. Meie inimesed on nutikad. Nad on õppinud hakkama saama vähesega. See on vajalik oskus. Elu ja võimalused Eesti eri piirkondades on jätkuvalt väga erinevad tänu inimeste koondumisega suurlinnadesse. Valla jaoks tähendab see, et lahkub ka üksikisiku tulumaksu osa. Arvudesse panduna on see väiksem eelarve. Suures plaanis - regionaalne ebavõrdsus.