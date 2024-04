TV3 juht: reklaami suurem piiramine võib erameedia välja suretada

Majandusministeerium tahab leevendada alkoholireklaamipiiranguid. Arstid ja sotsiaalministeerium on tuliselt selle vastu.

Nüüd, kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on asunud tänapäevastama pea 15 aastat tagasi kokku pandud reklaamiseadust, on tekkimas suund keelata ja piirata, kuid seda vaid endale sobivas ja mugavas valdkonnas. Siinkohal aga unustatakse, missuguseid tagajärgi võib endaga kaasa tuua keeldude ja käskude seadmine WHO reeglite järgi, mis Eesti oludega ei arvesta.