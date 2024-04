KULTUURIBIIT | Helilooja Martin Aulise playlist

Martin Aulis on lõpetanud 2016. aastal Viljandi kultuuriakadeemia pärimusmuusika osakonna, kus puutus kokku ka põhjamaade pärimusmuusika, muu maailmamuusika ja džässiga. Heliloojana on tema tööd peamiselt kõlanud teater TEMUFI lavastustes, kuid ka teistes teatrites. Lisaks teatrile teeb ka helidisaini ja -töötlust nii lühifilmidele kui reklaamvideotele.

Gojira - “The Heaviest Matter of the Universe”

Alustame kohe pauguga prantsuse metalbändi kolmandalt plaadilt “From Mars to Sirius”. Loo nimi on naelapea pihta. Kõlab tõesti nagu kõige raskem asi/aine/mass universumis. Hoiatan, et headbang’imisest võib kael viga saada.

Ludwig Göransson - “Can You hear the Music”

See, kuidas see lugu sai sisse salvestatud, paneb mu pea valutama. Keelpillimängijatele lastakse nende pillipartii salvestamisel kõrvaklappidesse uus tempo, kas siis kiirem või aeglasem. Kusjuures uus tempo ei ole sageli üldse seoses sissemängitava pillipartii tempoga. Keelpillimängija peab suutma enda esialgset tempot säilitades sisse elada uude temposse, tegema ettevalmistuse ning siis tempomuudatuse kindlal hetkel teostama. Ma tean. Teostus ongi sama haige, kui kirjeldus.

Kui esimest korda Plini avastasin, siis kuulasin tema EP-d “Handmade Cities” nii palju, kui kõrvakiled lubasid. See konkreetne lugu on küll veidi hilisem väljaanne. Progesõprade kõrvadele suur pai. Võib-olla olete märganud, et kui muusikud koos mängivad ja gruuv on super hea, siis vahepeal tekib neile näkku selline ilme nagu keegi oleks peeretanud. Seda plaati kuulates on mul see peerunägu terve aeg ees.