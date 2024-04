KULTUURIBIIT | Skulptor Edith Karlsoni playlist

Kunstnik Edith Karlson ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit)

Klaus Nomi – The Cold Song

Olen seoses biennaali projektiga kuulanud Klaus Nomi The Cold Songi vist sadu kordi. Mul kipub iga suurema projektiga juhtuma nii, et mingi teatud muusika või lugu haakub selle õhustiku ja tundega, mida ma tahan hoida ja edasi anda. Siis võingi seda üht lugu lõputult kuulata, kuni projekt on valmis. „Hora lupi“ hümn on just see lugu.

Sting – Cold song

Ja kui loomeperioodi vahepeal tundsin, et on aeg plaati keerata, siis kuulasin hoopis seda laulu Stingi esitluses.

Ajukaja ja Mart Avi – Death of Music

See on lihtsalt nii hea lugu! Kui vaja kargud alla saada ja edasi minna, siis see on see.

Dean Blunt - The Narcissist

Ma olen suur muusika ja raadio kuulaja. Biennaaliga seoses on paljud vanad lood uuesti kõnetama hakanud. Ammune lemmik, mida hetkel ikka ja jälle kuulan.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Hype Williams – The Throning

See, kui palju ma seda lugu pärast esmakordset avastamist järjest kuulasin, ületas igasuguse normaalsuse piiri. Selle loo puhul meeldib vokaal, rütm… Ühesõnaga selle loo juures meeldib siiani kõik samamoodi hästi nagu kunagi ammu seda esimest korda kuulsin.

Nyman - The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover

Kunagine korterikaaslane kinkis ja see sai ikka kohe suureks lemmikuks. Endiselt kõlamas.

Nina Simone – Don´t Let Me Be Misunderstood

Nina Simone kuulasin terve selle aja, kui tegin sisseastumiseksameid EKAsse. Hea energia, mida ka tööperioodidel armastan. Raske isegi üht konkreetset lugu välja valida, kuna tal on kõik tasemel.

Burial - Untrue

Töötab eriti hästi kui on vähe morbiidsem tuju.

Grimes – Genesis

Grimes´i uued lood mind enam nii ei erutagi, aga see on super mu meelest.