PÄEVA KOMMENTAAR | Karoliina Vasli: Tallinna nelikliidu rist ja viletsus. Kelle käes on võimukepike?

Linn vajab juhtimist, aga kes parteist on vedur?

Järgmiste kohalike valiministeni on kõigest poolteist aastat. Neli partnerit – Reformierakond, SDE, Isamaa ja Eesti 200 – teavad, et selle ajaga imereforme ei tee. Võib ju linnameedia tiibu kärpida, aga paljud märgilised muudatused võtavad aega. Näiteks ühistranspordisüsteem on kui suur elav organism, mille toimimist sa sõrmenipsuga ei ajakohasta. Ilmselt ei lähe ka eestikeelsele haridusele üleminek muretult.