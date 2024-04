SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa armee positsioone tabas nende endi 1500-kilogrammine liugpomm

Kuna Venemaa on hetkel ründavam pool ning Ukrainal on ressursse vähem, siis on arendustegevus droonide vallas üheks võimaluseks vastase edenemine peatada.

Olukord rinnetel. Venemaa armee kõige prioriteetsemaks rünnakusuunaks on kujunenud Bahmutist lääne pool asuv Tšassiv Jar. Kui paar päeva tagasi olid Venemaa z-kanalid juba eufoorias edusammudest sellel suunal, siis nüüd on emotsioonid jahtumas, sest sama edukalt ei ole õnnestunud jätkata. Natuke on küll Tšassiv Jarist kirdes asuva Bohdanivka juures suurenenud hall ala, aga Ukraina kaitse on pidanud. Sealt suunast lääne pool on Kalinivka, millest omakorda lääne poole on Ukraina peamine kaitseliin.