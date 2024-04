NOËP-i inspireerinud portugali laulja Maro: naudi kõike, mis elus juhtub

2022. aasta Eurovision. Saal on hämar, kui algab Portugali esitus. Tohutu produktsiooniga Eurovisionil tekitati intiimne ja südamlik hetk, sest laulma hakkab Maro, kes tahab öelda, et on püüdnud enda tundeid panna paljudesse lauludesse, kuid ei saa siiski üle sellest, et üht kallist inimest enam ei ole („Saudade, saudade“ algus: „I’ve tried to write a million other songs but somehow I can’t move on, oh you’re gone“). Nüüd tuleb Mariana Brito da Cruz Forjaz Secca ehk Maro Tallinnasse Jazzkaarele.