FOTO | Hilje Murel pälvis Ita Everi fondi stipendiumi

Halduskogu põhjendab oma otsust nii: „Hilje Murel on näitleja, kelle andelaadis on oluline intelligentne, maitsekas huumoritaju, mis väljendub kord muheda koomika, kord nõelterava groteskina. Ka tõsitraagilistes rollides oskab Murel hoida õhkõrna kõrvalpilku ja erksat tragikoomikanärvi. Tänu sellele on tema lavaelu ühtaegu viimistletud ja spontaanne. Draamateatri tänases mängukavas on Hilje Murelil eriilmelised rollid: „Café Théâtrali“ sõgesulnist kabareestilistikast „Vend Antigone, ema Oidipuse“ ürgjõulise traagikani, „Onu Bella“ karikatuursetest ajastuvisanditest „Lähenemise“ salapärase minimalismini. Ita Everi fondi stipendium on tunnustus Hilje Mureli näitlejateekonnale, kuhu kuulub ka partnerlus Ita Everiga: Eesti Draamateatri lavastustes „Augustikuu“ (2010), „Tuhk ja akvaviit“ (2013), „Finaal“ (2016) ning MTÜ Kell Kümme lavastuses „Omade vahel“ (2017). Teame, et Ita Ever mõtles Hilje Murelile kui tulevasele stipendiaadile – see otsus teeks talle rõõmu!“