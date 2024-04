Toomas Uibo kaitseb Riisalo: imelik oleks ju öelda, et kuna Kallikorm ei oska argumenteerida, peaks Isamaa pillid kotti panema

Kui vaja pasunasse anda, siis ei tohi ju faktid ometi head lugu segada. Kahju, aga selline lähenemine on Eesti poliitikas sümptomaatiline: pime kriitika, ärapanemine, teiste tampimine ja irisemise mõnu. Kurb, aga just nii püüavad osad inimesed teha endale teed suurde poliitikasse. Üldjuhul ja nii ka praegu pole kritiseerijal aga omalt poolt ühtegi ideed, kuidas siis võiks teisiti. Suure tõenäosusega ei tea Kallikorm, et kõneall oleva majandusplaani valmimisele on kaasa aidanud väga paljud Eesti ettevõtjad, erialaliidud, Tööandjate Keskliit, ITL, EVEA, kes omakorda on küsinud sisendit oma liikmetelt. Seega inimesed otse meie majanduse vereringest on selle dokumendi koostamisele kaasa aidanud.