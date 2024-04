FOTOD | Maastikumaalidest kuni noore Pablo Picassoni. Kadriorus avatakse Hispaania kunsti näitus

„Tegemist on mitte ainult väga sisuka ja suurepärastest kunstiteostest koosneva näitusega, vaid ka omamoodi imega, sest rahvusvahelise näituse koostamine ja Eestisse toomine on praegusel ajal erakordselt kallis ja keeruline,“ kommenteeris näituse tagamaid üks kuraatoritest, Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre. Tema sõnul ütlesid mitmed muuseumid ja erakogud algsetest kokkulepetest üles, sest pidasid Eesti geopoliitilist olukorda liiga ohtlikuks. „Oleme tänulikud teoste laenajatele, kes vaatamata kahtlustele ja meie muuseumi vähesele tuntusele Hispaanias, usaldasid hinnalised kunstiteosed ‒ sh 20. sajandi kunsti suurkuju Pablo Picasso tööd ‒ siia tuua. Teoste laenajate hulgas on ka Hispaania juhtivad muuseumid – Kuninganna Sofia Kunstimuuseum Madridis, Kataloonia Rahvuslik Kunstimuuseum (MNAC), Bilbao Kaunite Kunstide Muuseum, Carmen Thysseni Muuseum Malagas jt. Arvukalt on esindatud ka erakogud, kellega koostöö õnnestus tänu näituse kuraatori Carlos Alonso Pérez-Fajardo jõupingutustele,“ ütles Aleksandra Murre.