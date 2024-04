KUULA | Kohtulood: mida teha siis, kui kodu on, aga teed sinna ei vii?

Soraineni advokaadibüroo ehitus- ja planeerimisõiguse valdkonna advokaat Sandra Mikli nendib, et kuigi kohalike omavalitsuste planeeringud suuremaid teid küll hõlmavad, ei ole need alati siiski KOV-ide omandis. „Teoorias peaksid sellised teed olema KOV-ide valduses, aga kui need seda ei ole, võivad tekkida vaidlused. Siis sõltub palju sellest, kas inimene on oma murega üksi või on veel kümneid inimesi, kes seda teed tegelikult oma kodule juurdepääsuks kasutada ei saa,“ toob Mikli näite. Sellest sõltub tema sõnul see, kas rakendama peab eraõigust või avalikku õigust.