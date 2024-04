Tegemist on Vene laevastiku suurima kaotusega aastast 1941, kui Saksa pommitajad hävitasid sõjalaeva Marat. Lipulaev Moskva oli kusjuures see laev, mis ähvardas Ukraina võitlejaid Maosaarel ja põhjustas legendaarse meemi: „Vene sõjalaev, mine…“ Moskva liitumine Venemaa allveelaevastikuga võimaldas aga vabastada Maosaare ja see omakorda võimaldas avada Ukraina enda jõududega viljakoridori. Ukraina omistas 2022. aastal ristlejale lausa staatuse „Ukraina veealune kultuurimälestis number 2064“.