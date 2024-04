SÕJARAPORT | Rainer Saks: Iraani rünnak muudab kogu Lähis-Ida olukorda oluliselt

Iisrael kindlasti vastab rünnakule. Olulisem on, et Iisrael on saanud vabamad käed viia läbi uus sõjaline operatsioon Gaza sektori lõunapiiril. Iraan on asunud otsesesse vastasseisu Iisraeliga, mis muudab olukorda kogu Lähis-Idas oluliselt ning võib destabiliseerida eelkõige Süüriat ja Liibanoni. Iisraeli ähvardused luua Liibanoni lõunaosas puhvertsoon Hezbollah rünnakute vastu võib muutuda reaalsuseks. Lähimad päevad näitavad, kas Iraan suudab leida olulisi liitlasi, kes tema poolel avalikult välja astuvad.