Toomas Alatalu: hullem Lähis-Idas näib olevat möödas. Erinevalt Iisraelist peaks Iraanil kainet mõistust jätkuma

Rannad Iisraelis on igatahes esialgu tühjad

Kuna meid hõlmav inforuum on aastaid väljastanud sõnumeid üksnes vahus nimega „see pole sõda, vaid eriline sõjaoperatsioon“, - mis muide on agressor Putini pakutud ja kõigile meeldima hakanud (!?) selgitus, - siis tuletaks esmalt meelde ÜRO peasekretär Antonio Guterrese esimest kommentaari 7. oktoobril Gazas vallandunud sündmustele - „ see ei juhtunud vaakumis.“