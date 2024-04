Massimeedias on dramaatilised pealkirjad, mis teatavad, et demokraatidele ei too võitu Biden, vaid abort. Usutav, sest naiste reproduktiivõigused on ameeriklaste hulgas alati rohkem kirgi üles kütnud kui Joe Biden. Tõsi, praeguse seisuga pole sel võrdlusel kuigi palju kaalu, sest ka labidavars suudab rohkem kirgi kütta kui Joe Biden.