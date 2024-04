TULEVIKU EUROOPA | Andres Kasekamp: parempopulistid enam euroliidust lahkuda ei taha. Nüüd on sihikul ühenduse kogu olemus

Üks populismi põhitunnuseid on „ausa“ rahva vastandamine „korrumpeerunud“ eliidile. Populistid väidavad, et nad kõnelevad rahva nimel. Viimastel aastatel on parempoolsed populistid saanud enim tähelepanu, ent populismil on lai spektrum – seda kasutavad nii parem- kui ka vasakpoolsed poliitikud. Ühisjoon on see, et populistid pakuvad lihtsaid lahendusi keerulistele küsimustele ja annavad teadlikult lubadusi, mida on võimatu täita. Populismiga kaasnevad tihtipeale vandenõuteooriad, mida ühismeedia aitab võimendada.