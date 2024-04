VÕIMUPÖÖRE | Põim Kama: suurim kaotaja oli täna Keskerakond. Aga ka Isamaa

Kelle hääled ja mis põhjusel libisema kippusid, selgub ilmselt õige pea. Veel eile ähvardas võimulepet oma poolthäälest ilma jätta Jürgen Ligi, samas kinnitas erakonna Tallinna piirkonna esimees Pärtel-Peeter Pere ka peale teise hääletusvooru luhtumist, et on Reformierakonna ridades ja inimestes kindel. Välistatud pole ka see, et käsi tõrkus kas Igor Gräzinil või mõnel Isamaa saadikul.