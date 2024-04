JUHTKIRI | Kui tänane näitas koalitsiooni tugevust, siis „palju õnne“, Tallinn

Seda koosmeelt tasuks hoida. Keskerakond ei ole kuidagi paaria, aga just demokraatia nimel oleks kasulik näidata, et ühe partei poolt ligi 20 aastat domineeritud Tallinnas on võimalikud alternatiivid. Ühe keskerakondlase, Urmo Saareoja meelemuutus tegi selle viimaks võimalikuks. Jälle üks habras viis saavutada ülekaalu.