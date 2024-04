Džäss tuleb taas: anna oma hääl Jazziauhinnad 2024 publikuhääletusel!

Noor virtuoosne saksofonist, kelle süda tiksub smooth džässi rütmis. Lisaks aktiivsele muusikutööle väiksemates koosseisudes mängib Allan ka New Wind Jazz Orchestras ning töötab pedagoogina.

Karismaatiline ja meisterlik kontrabassist, kes on ühtmoodi nõutud nii pedagoogi kui muusikuna stuudios ja laval nii siin- kui sealpool Soome lahte.

Multitalent Bianca Rantala on üks aktiivsemaid noori dirigente ja heliloojaid ning seda nii Eesti kui Soome džässiskeenes. Lisaks omaloomingule on Bianca suurepärane laulja, pianist ja kirglik orkestrijuht.

Instrumendiliku täpsusega intoneeriv laulja ja rahvusvaheliselt tunnustatud helilooja, kelle ampluaas on looming nii kvartetile kui bigbändile. Hinnatud uustulija Euroopa džässis, millele annab tõestust ka mitmeid auhindu pälvinud album „Ambivalence“ Aarhus Jazz Orchestraga.

Noor kontrabassist, helilooja ja bändijuht, kes on viimastel aastatel vallutanud nii Rootsi kui Norra džässifestivalide lavalauad. Kertul on peagi ilmumas mitu uut albumit eri koosseisudes ning ta on nõutud ansamblikaaslane Norra džässimaastikul.