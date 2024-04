Jüri Ratas: hea Jevgeni, ära Ülemiste vanakesega mängi! Tallinn ei saa kindlasti valmis ka Sinu ametiaja jooksul

Võib arvata, et uue ja teotahtelise meeskonna ühes rütmis töötamine saab olema Jevgeni Ossinovski üks suurimaid ja olulisemaid esimesi samme. Endise Tallinna linnapeana võin omast kogemusest öelda, et kõik linnaelu valdkonnad on ühte või teistpidi seotud, mistõttu peab meeskond olema terviklik, et visioon linna arengust viia uuele tasemele saaks teoks. Peamine soovitus on see, et linnavalitsus peab töötama igapäevaselt suhtumisega, et on kõigi Tallinna elanike linnavalitsus!