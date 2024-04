Raimond Kaljulaid: Andrei Šumakov, Venemaa kodanike valimisõiguse piiramine on ennatlik julgeolekumeede, mitte karistus

„Ohuks julgeolekule on siiski vaid need konkreetsed isikud, kelle tegevus kujutab ohtu riigi julgeolekule ja seda peab riik igal juhul veenvalt tõestama.“

Venekeelse Delfi peatoimetaja Andrei Šumakovi argumendid Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõiguse küsimuses on kindlasti tähelepanuväärsed - kasvõi juba ainuüksi seetõttu, et neid esitab isik, kes on siin Eestis olnud Venemaa eriteenistuste sihtmärgiks. Kuid paraku tuleb tunnistada, et tema kaheksast argumendist seitse on väga lihtsasti ümber lükatavad. Ja ainus, mis pädeb, pole piisav, et valimisõiguse piiramise ettepanek tagasi lükata.